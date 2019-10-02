В Крыму продолжают уничтожать можжевельники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только по данным министерства экологии РК в 2019 году уничтожено 73 дерева. Ущерб оценен в 144 тысячи рублей.

По информации ведомства, составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, а также вынесено пять постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 17 тысяч 100 рублей. Плюс по двум фактам материалы проверок направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Напомним, что в июле прокуратура Крыма установила факт незаконной вырубки 56 можжевельников в Нижнегорском районе. Ущерб оценен в 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

В министерстве экологии этот факт, видимо, не зафиксировали.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.10.19

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