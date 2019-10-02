Министр экономического развития Крыма уходит в отставку

Глава минэкономразвития Крыма Людмила Бланк уходит в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновница уже написала заявление об увольнении. Официальная формулировка – «по собственному желанию».

Напомним, Бланк работала в министерстве с 2005 года. С 2016 года занимала пост заместителя министра. В ноябре 2018 года была назначена министром экономического развития РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.10.19

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