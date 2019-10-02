В Крыму трое школьников ушли жить в лес

В Алупке почти сутки искали трех пропавших школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД Ялты, сначала в полицию обратилась мать 13-летнего школьника, сообщившая, что ее сын ушел в школу утром 30 сентября и не вернулся.

Через некоторое время с аналогичным заявлением обратилась еще одна женщина.

Выяснилось, что пропавшие мальчики дружат. И вместе с ними пропал еще один подросток.

Детей нашли в лесу недалеко от города. Как оказалось, один из приятелей провинился и, опасаясь наказания, решил уйти из дома. Идея пожить самостоятельно понравилась его приятелям.

Мальчишки запаслись продуктами и отправились в поход, но через некоторое время были найдены полицейскими.

Путешественников вернули в семьи, их родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 02.10.19

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