Аксенов обещает крымчанам улучшить качество власти и жизни

Глава Крыма Сергей Аксенов обещает привлечь к управлению республикой новые квалифицированные кадры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основными проблемами глава РК считает высокие цены, не успевающие за ними доходы крымчан, качество здравоохранения и состояние жилищно-коммунальной сферы.

Чтобы справиться с этими проблемам, по словам Аксенова, нужны специалисты, которые способные решать сложные и масштабные задачи.

Кроме того, планируется пересмотреть схемы взаимодействия между структурами власти и зоны ответственности каждого чиновника.

Глава Крыма собирается более четко разграничить полномочия между законодательной и исполнительной власти, а сам намерен сосредоточится на решении стратегических задач развития региона.

Предложения Аксенова по переформатированию системы управления регионом предполагается обсудить на заседании Госсовета РК 16 октября.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.10.19

Украина откажется продлевать газовый транзитный контракт с Россией. / Меркель зовёт Путина и Зеленского в гости к Макрону. / Путин не завидует положению Зеленского. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»