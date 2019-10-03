Искал лучшей жизни: украинец пытался сбежать из Ада в Крым

В Крыму задержали гражданина Украины, который пытался попасть на полуостров в обход пункта пропуска. Нарушитель госграницы пояснил, что решил незаконно проникнуть в Россию в «поисках лучших условий жизни». Об этом сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

По информации пограничников, 54-летнего уроженца Кривого Рога задержали в трех километрах от пункта пропуска «Перекоп», в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад на озере Севаш с Крымом. Во время опроса нарушитель рассказала, что направлялся с Украины в Россию в «поисках лучших условий жизни». При этом у украинца не было действительных документов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Украинцу может грозить наказание в виде двух лет лишения свободы либо штраф.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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