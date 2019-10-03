Ракетный катер Черноморского флота вспыхнул на заводе в Севастополе

На 13-м судоремонтном заводе в Севастополе произошел пожар на ракетном катере Черноморского флота Р-71 «Шуя».

По данным пресс-службы предприятия, огонь вспыхнул во время запуска одного из механизмов на ремонтируемом ракетном катере. На данный момент возгорание локализовано. Никто не пострадал, заверили на судоремонтном заводе. «В настоящее время идет оценка ситуации», – добавил представитель предприятия, чьи слова приводит РИА «Новости».

ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» принадлежит Минобороны РФ. Предприятие занимается ремонтом судов ВМФ.

Ракетный катер «Р-71» был принят в состав Черноморского флота в 1985 году. В 2014 году ракетный катер отправили на восстановительный ремонт на 13-й судоремонтный завод. В том же году катер получил новое название – «Шуя».

Севастополь, служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 03.10.19

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