В Крыму хотят наказывать медиков, отказывающихся работать в учреждениях, предусмотренных контрактом

В Крыму хотят ввести санкции в отношении выпускников медвузов, поступавших по целевому набору, но отказавшихся работать в медучреждениях, предусмотренных контрактом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 60% бюджетных мест для студентов-медиков составляют места для целевиков: при поступлении будущий врач заключает договор с минздравом РК и вузом, согласно которому обязуется после окончания обучения не менее 3 лет отработать в указанном в контракте нас ленном пункте.

Но по словам председателя комитета Госсовета Республики Крым по вопросам здравоохранения Анны Рубель, ежегодно сотни выпускников не доходят до медучреждений – они либо уходят в частные клиники, либо работают не по полученной специальности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.10.19

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