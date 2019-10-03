В Крыму фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

В Крыму зафиксировали несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове определены две эндемичные зоны – в Бахчисарайском и Белогорском районах. В последней в этом году зарегистрированы 9 случаев заболевания.

Напомним, лихорадка Западного Нила переносится комарами. Болезнь может быть осложнена менингитом, энцефалитом или параличом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.10.19

В Крыму хотят наказывать медиков, отказывающихся работать в учреждениях, предусмотренных контрактом. / Трамп открыто потребовал от Зеленского расследовать дело Байденов. / Запад приступил к усмирению Порошенко и Тимошенко по «формуле Штайнмайера». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»