В Крыму ухудшается качество морской воды

В Крыму отмечается тенденция к ухудшению качества морской воды в районе ряда пляжей. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, речь идет о населенных пунктах, где есть проблемы с канализацией.

Наибольшую тревогу вызывают пляжи Мраморный и Хрустальный в Севастополе, пляжи восточной набережной и Малореченского в Алуште, а также пляжи села Угловое и Сокол в Бахчисарайском районе.

«Ситуация, которая сложилась с пляжными территориями в малых поселках Крыма и Севастополя, сегодня, к сожалению, не решена окончательно», – сообщила Пеньковская, отметив, что реконструкция очистных сооружений в вышеназванных территориях в ближайшее время не планируется.

«И мы, конечно, видим по нашим мониторинговым показателям, что с 2013 по 2019 годы есть четкая тенденция к ухудшению качества морской воды», – заявила она.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.10.19

В Крыму фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. / В Крыму хотят наказывать медиков, отказывающихся работать в учреждениях, предусмотренных контрактом. / Трамп открыто потребовал от Зеленского расследовать дело Байденов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»