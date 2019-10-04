Мокро и прохладно: на Крым надвигается циклон

На Крым надвигается циклон, который несет с собой похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если сегодня столбики термометров на полуострове поднимутся до +27 градусов, то уже в субботу ожидается не выше +24. А в воскресенье, 6 октября, прогнозируется максимум +18.

Уже сегодня в отдельных территориях Крыма пройдут дожди, а в выходные осадки и грозы ожидаются в большинстве территорий полуострова.

В начале следующей недели немного потеплеет, но дожди не прекратятся.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.10.19

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