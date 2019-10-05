Экс-президент Медведев пожалел Владимира Зеленского

Председатель правительства России Дмитрий Медведев не завидует действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пребывающий на Кубе Медведев заявил в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилёвым.

По его словам, обещание Зеленского американскому президенту расследовать на Украине коррупционное дело сына вице-президента США Джо Байдена, основного соперника Трампа на предстоящих выборах, ставит главу украинского государства в очень сложное положение.

«Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии», – образно выразился премьер-министр РФ.

«Если он продолжит расследование и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это мой человек, тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы», – предположил Медведев.

В то же время, по его мнению, Трамп не простит Зеленскому, если тот не выполнит данного обещания.

«Во-вторых, естественно, на него обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов. Так что у него очень непростое положение», – приводит РИА «Новости слова главы российского правительства.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп открыто потребовал от Зеленского расследовать дело Байденов.

В ответ Генпрокуратура Украины заявила, что пересмотрит все дела, приостановленные по сомнительным основаниям при президенте Петре Порошенко. В том числе, и закрытое по сомнительным обстоятельствам дело сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.19

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