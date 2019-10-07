Ну, здравствуй, брат! На Украине предложили заселить Крым и Донбасс арабами и латиноамериканцами

На Украине предложили заселить Крым и Донбасс арабами и латиноамериканцами. Подобное предложение появилось на сайте официального интернет-представительства президента страны Владимира Зеленского. Как уже сообщал «Новый День», глава Украины обещал гражданство всем, кто борется за свободу и независимость Украины. Об этом и напомнили авторы идеи, предложив «заменить население Крыма и Донбасса через выдачу гражданства Украины жителям арабских стран и стран Латинской Америки, и заселить ими Крым». Авторы заявили, что украинцы являются наследниками «славных скифов, которые были индоиранской крови». И подчеркнули, что, исходя из этого, именно арабы являются родственниками украинцев.

О кровных связях украинцев с латиноамериканцами умалчивается, зато сообщается, что арабы «вышли» из Крыма.

«Почему бы нам не вернуть наших родичей домой, в те земли, которые они когда-то покинули», – заявляется в петиции и подчеркивается, что это позволит сократить в Крыму и Донбассе число «пророссийских граждан».

Отметим, что внезапное обретение новых родственников многих украинцев пока не радует: петицию на данный момент подписало не более десятка человек.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.10.19

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