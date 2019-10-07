В Крыму ждут комиссара Совета Европы по правам человека

Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович на этой неделе ждут в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», о готовящемся визите в июне заявили в министерстве иностранных дел России. Тогда сообщалось, что Миятович будет работать на полуострове 7-11 октября. Комиссар Совета Европы намерение посетить Крым в октябре подтвердила.

Цель визита – проверить, как соблюдаются права крымчан. Это касается, прежде всего, крымских татар, которые жалуются на преследования и угрозы, пишет «Эхо Москвы».

Отметим, что официальных сообщений о начале визита пока нет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.10.19

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