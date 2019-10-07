Жителей Крыма предупредили о серьезных заморозках

Крымские метеорологи выступили с очередным экстренным предупреждением о заморозках в республике.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром 9 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до -3 градусов. В Симферополе прогнозируется заморозки до -2 градусов, сообщает республиканское управление МЧС. Днем воздух на полуострове будет прогреваться до 14-19 градусов.

Ранее метеорологи сообщили о заморозках до -2 градусов на поверхности почвы в степных, предгорных районах и в горах Крыма утром 7 октября.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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