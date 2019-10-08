Немецкий журналист: Кремлёвская пропаганда одержала сокрушительную победу в Германии

Граждане Германии не считают врагом Россию, не сочувствуют Украине и не любят США.
Таков итог масштабного влияния на немцев «путинской пропаганды».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии украинскому телеканалу ATR (лишённому лицензии в Крыму) заявил известный критик Кремля, немецкий журналист Борис Райтшустер.
«Надо сказать честно – в Германии особого не реагируют, особо не воспринимают (Украину – прим. «НД»), это 25-я тема, на это не обращают особого внимания. Интерес к Украине, к этому конфликту, к этой войне, увы, достаточно маленький: «Они надоели, одни с другими воюют».
Я считаю, это стыдно. Меня больше всего смущает когда говорят: лишь бы не было войны в Европе. При этом забывают, что эта война уже есть», – переживает открыто симпатизирующий Киеву журналист.
Но самое «страшное», по словам Райтшустера, то, что немцы считают врагом Германии не «тоталитарную и агрессивную» Россию, а своего «традиционного союзника» США.
«Могу ответственно заявить – этого абсолютно не понимают. Думают, что с ним (Путиным – прим. «НД») надо договориться, надо его понимать и тогда все будет хорошо. Лобби Путина в Германии очень сильное. Он очень удачно это внедрил в мозги немцев.
Недавно был опрос – 70% немцев считают самой большой угрозой Америку, нашего традиционного союзника, который нас спас, а Путина – только 30%.
Русской пропаганде удалось сбить компас немцев. Это очень грустно, особенно для Украины», – приводит слова Бориса Райтшустера «ПолитНавигатор».
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 07.10.19
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