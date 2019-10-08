Сроки начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по железной дороге в Крым перенесли на полгода: если раньше планировалось сделать это в декабре текущего года, то теперь – в июне 2020 года. Проект был изменен из-за археологической находки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре 2018 года строители железной дороги наткнулись на торговое поселение, построенное в IV веке до н.э. После проведенной экспертизы было принято решение сохранить находку и перенести участок дороги на 140 метров южнее. В мае 2019 года в связи с перепроектировкой Минэкономразвития увеличило бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту на 3,38 млрд рублей – с 27,66 млрд до 31,04 млрд, напоминает РБК.

Движение пассажирских поездов, как и планировалось ранее, собираются открыть в декабре.

Между тем, археологи уже открыли значительную часть площади древней усадьбы и предполагают, что ее использовали на протяжении полутора веков, перестраивали не менее двух раз и даже раздели на две виллы.

Напомним, что начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, должно привести к снижению цен – прежде всего, на продовольствие и автомобильное топливо.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 08.10.19

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