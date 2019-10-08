Спецпредставитель ОБСЕ на Украине напомнил, что Крым и раньше был российским

Спецпредставитель ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров уже принадлежал России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трехдневный форум, , организованный Институтом регионов Европы, начался 6 октября. Вчера одна из сессий международной конференции была посвящена украинскому вопросу и называлась «Украина – шансы на мирное урегулирование». Среди докладчиков был и Мартин Сайдик. Во время дискуссии Сайдика попросили прокомментировать события 2014 года в Крыму.

Спецпредставитель отказался: «Прошу вас понять, что я относительно Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности – Донбасс. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма».

Однако позже он взял слово, чтобы «добавить объективности по крымскому вопросу» и напомнил, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился в составе Российской Федерации», затем 37 лет – с 1954 года по 1991 год – в составе Украинской ССР, «а до этого была Российская империя».

Экскурс в историю, проведенный спецпредставителем ОБСЕ вызвал недовольство посла Украины в Австрии Александра Щербы.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.10.19

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