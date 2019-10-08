Мы его теряем: Лукашенко раскритиковал Восток и Запад за равнодушие к Зеленскому

Неопытному президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно нужна помощь и поддержка. В ином случае к власти в «Незалежной» придёт недоговороспособный лидер, заинтересованный в продолжении войны в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на форуме «Минский диалог» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, на Зеленского, который вынужден нести «страшный груз», оказывают давление националисты внутри страны. А Европа и Россия никак ему не помогают.

«Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами... Там (на Украине) без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента...

И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. И с востока, и с запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам», – заявил Лукашенко.

Досталось от белорусского «Батьки» и лидерам России, Германии и Франции.

«Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать», – указал Лукашенко и добавил, что Зеленский – «абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась в наследство... Он готов к трудным решениям для достижения мира!».

По его словам, принятие «формулы Штайнмайера» не гарантирует мира в Донбассе, если страны-гаранты не будут активно подталкивать «минский процесс» в целом.

«Если кто-то думает, что после принятия в Минске, а там просто конкретизированы еще раз минские соглашения, лед тронулся, то нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс, который в СМИ и умах политиков актуализировался», – заявил глава Белоруссии и предупредил, что на смену договороспособному Зеленскому может прийти совсем другая власть.

«Если мы потеряем пусть неопытного молодого Зеленского и эту власть в Украине, а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне... Если мы его потеряем, мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», – негодует Лукашенко.

Напомним, недавно Владимир Путин отметил, что его не волнует политическое положение Зеленского внутри и вне Украины.

Между тем, президент Белоруссии в последнее время проявляет высокую активность в процессе вокруг Донбасса – то настаивая на подключении к урегулированию США, то предлагая для миротворческой миссии белорусских военных.

Симферополь, Валентин Карамазов

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