В Крыму предпринимают третью попытку обеспечить работой команду угнанного Украиной «Норда»

Минтранс Крыма сообщил, что предпринимает третью попытку купить рыболовецкий сейнер, подобный угнанному «Норду».

Как уже сообщал «Новый День», рыболовецкое судно «Норд», принадлежащее «Рыболовецкому колхозу им. Первого мая», с десятью керчанами на борту было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года.

«Норд» арестовали и отбуксировали в Бердянск. Скандал тогда вышел большой. Двое рыбаков сумели бежать и скоро окольными путями вернулись в Крым. Семерых членов экипажа «Норда» обменяли на рыбаков с украинского рыболовного судна «ЯМК-0041» (экипаж – пять человек, порт приписки – Очаков), которые были задержаны в мае того же года вблизи крымского мыса Тарханкут за браконьерство. Капитан «Норда» Владимир Горбенко позже тоже как-то оказался в Керчи. То есть домой вернулись все, но остались без работы.

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал тогда, что рыбколхозу будет куплен другой сейнер, аналогичный утраченному.

С тех пор «Морская дирекция» («дочка» минтранса Крыма) провела две конкурсные процедуры на закупку рыболовного судна, которые закончились ничем. В результате первой конкурсной процедуры, в мае-июне, выяснилось, что предложенное для продажи судно не соответствует техническому заданию, проще говоря, непригодно к эксплуатации по назначению.

Во второй раз, в августе, колхозникам почти купили судно «Звезда Рыбака», но независимая экспертиза установила, что оно не стоит тех денег, что за него попросили: цена завышена почти на 3 млн руб. Чтобы обновить документы, срок действия которых истекает, починить двигатель, восстановить утерянное судовой оборудование, понадобится еще 14 млн руб.

В результате экипаж сейнера «Норд» до сих пор не получил новое судно, в связи с чем ушел в отпуск с перспективой дельнейшего увольнения.

Но на днях состоялась встреча руководства ООО «Морская дирекция» с генеральным директором ООО «Рыболовецкий колхоз им. Первого мая» Сергеем Лесковым и рыбаками, работавшими на «Норде». В ходе встречи экипажу были предложены к согласованию характеристики судна, соответствующие параметрам судна «Норд», и предложено рассмотреть вопрос о трудоустройстве на планируемом к закупке сейнере.

Интересно, что ООО «Рыболовецкий колхоз им. Первого мая» с уставным капиталом 2 млн руб был зарегистрирован только 1 февраля текущего года, раньше по этому адресу располагался его тезка – производственный кооператив. Владелицами новорожденного ООО являются три женщины.

Теперь на 97% рыбколхоз принадлежит Елене Коба, которая, кроме него, входит в состав учредителей еще 12 действующих компаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.10.19

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