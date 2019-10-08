Главного участкового Алушты отправили в колонию на 8 лет

Бывший начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Алуште признан виновным по 10 эпизодам получения взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба Алуштинского городского суда, офицер систематически получал взятки как лично, так и через посредника за непривлечение к ответственности за незаконное предпринимательство. Кроме того, ему платили за предупреждение о проведении проверок.

В течение 2016-2017 годов полицейский получил взятки на общую сумму 251,5 тыс рублей. Всего доказано 9 эпизодов преступления, подпадающего под часть 3 статьи 290 УК РФ – получение взятки лично и через посредника за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, а также общее покровительство и попустительство по службе, и 1 эпизод, подпадающий под пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере.

Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, в течение 6 лет после выхода из колонии.

Симферополь, Лиана Макоба

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