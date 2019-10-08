В Севастополе растет число безработных

В Севастополе растет уровень безработицы. Об этом сообщили в министерстве труда России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом по России за период с 25 сентября по 2 октября 2019 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила 662,19 тысяч человек. Однако в 9 регионах отмечается увеличение показателя. Наибольший рост наблюдается в Республике Северная Осетия – Алания, Севастополе, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае.

Отметим, что тенденция к росту численности безработных наметилась в Севастополе минувшим летом.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 08.10.19

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