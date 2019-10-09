В Севастополе подростка столкнули в мазут и подожгли

В Севастополе подростка столкнули в резервуар с мазутом и подожгли.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Севастополю, в дежурную часть позвонил сотрудник Института ядерной энергии и промышленности и сообщил, что вблизи учреждения на улице Курчатова пожар, из огня несутся истошные крики.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники МЧС установили, что горит подземный резервуар мазутной котельной. Сама котельная давно не работает, но цистерне, полностью утопленной в землю, сохранились остатки мазута.

Спасатели спустились вниз с помощью лестницы и с помощью тепловизора обнаружили на глубине двух метров человека, который на тот момент находился без сознания.

Пострадавшего оперативно подняли на поверхность. Оказалось, что это подросток. Он отравился угарным газом и находился в состоянии средней тяжести. Юношу передали сотрудникам скорой помощи.

Сейчас в истории разбираются следователи: нашлись прохожие, которые видели, как подростка, стоявшего на краю цистерны с мазутом кто-то толкнул и бросил вниз что-то горящее.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 09.10.19

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