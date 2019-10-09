Зеленский: Для возвращения Крыма у нас нет ничего

Президент Украины Владимир Зеленский порассуждал о возможностях Украины «вернуть Крым».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что для этого нет никаких условий, Зеленский рассказал журналистам в Киеве во время посещения выставки «Оружие и безопасность».

По его словам, для обсуждения «крымского вопроса» на сегодня нет даже формулы, подобной «формуле Штайнмайера» для Донбасса.

«Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще более мощная армия.

Мы уважаем наших военных... но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня», – сетует украинский президент.

Между тем, Украина не может «сама справиться» даже с отведением собственных вооружений в Донбассе на уже оговорённых участках линии фронта.

Напомним, сегодня, пока Зеленский посещал выставку, Киев так и не смог подтвердить готовность и приступить к ранее согласованному при посредничестве ОБСЕ отводу войск на участках фронта в населённых пунктах Золотое и Петровское.

Согласно плану разведения сил, стороны конфликта должны были уведомить ОБСЕ о готовности к отводу вооружений, подать сигнал ракетой и начать непосредственный отвод военной техники и личного состава. Однако никаких действий со стороны Украины не последовало.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.10.19

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