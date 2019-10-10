В Крыму избили школьницу

В Крыму подрались две школьницы. Одна из них оказалась сильнее и избила другую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Симферопольском районе. Видео драки выложили в соцсетях.

Полиция начала проверку по факту избиения несовершеннолетней. О причинах конфликта между школьницами пока не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.10.19

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