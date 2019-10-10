Крымских призывником отправляют на Северный флот

В Крыму начался осенний призыв: до нового года в вооруженные силы России планируют отправить около 2 тысяч 600 юношей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в войсковые части, расположенные на территории полуострова, поступят не более 30% новобранцев, остальным предстоит служить в других подразделениях Южного и Западного военных округов, в том числе и на Северном флоте.

В первую очередь, призывников из Крыма направляют в части в воздушно-десантные и ракетные войска, в части военно-морских и воздушно-космических сил.

Отметим, что не все молодые крымчане горят желанием надеть военную форму: по и тогам предыдущего призыва возбуждено около двух десятков уголовных дел по факту уклонения от службы в армии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.10.19

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