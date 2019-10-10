Переехавшие на Украину жители Крыма и Донбасса возвращаются домой

Каждый пятый, переселившийся за последние 5 лет на Украину из Крыма и Донбасса, вернулся домой. Таковы результаты опроса, проведенного Международной организацией по миграции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большая часть вернувшихся респондентов – 91% – снова переезжать на Украину не планируют. И только 3% заявили, что все-таки выберут Украину в качестве постоянного места жительства.

Отмечается, что 81% вернувшихся пересекает границу с Украиной не реже одного раза в квартал, навещая в Незалежной своих друзей и родственников, а также получая разного рода выплаты.

Добавим, что сейчас статусом внутренне перемещенных лиц на Украине обладают 1 млн 385 тыс крымчан. 60% из них приехали из Донецкой области, 37% – из Луганской, 3%, или 41,5 тыс человек – из Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.10.19

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