Зеленский отказался отменять водную блокаду Крыма

Украина не будет открывать для крымчан подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на встрече с журналистами в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Киев не обсуждал этот вопрос с Москвой.

«Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым... Вода туда не пойдет», – отрезал Зеленский.

Напомним, ранее экс-представители Петра Порошенко «в Крыму» заподозрили новую украинскую власть в том, что она собирается полностью снять введённую в 2014 году транспортную и водную блокаду Крымского полуострова.

Об этом в своём блоге написал бывший «заместитель представителя президента Украины в АР Крым» Изет Гданов.

По его словам, с украинской стороны на границе с Крымом, а также на самом полуострове интенсивно ведутся работы по подготовке к пуску транспортных и жизнеобеспечивающих инфраструктурных объектов.

«Сейчас время когда говорят одно, а делают другое – то что вслух сказать боятся. По факту строится граница! Еще стечение обстоятельств: Оккупанты на захваченной территории активно готовят русло «Северо-Крымского канала», наверное для запуска весной. Приводят в рабочее состояние железнодорожное полотно, на оккупированной части, которая связывает АРК с материком, хотят запуск поездов!

«Кутаранская дамба», она обеспечивала сырьем заводы химической промышленности в Крыму, сейчас каждый день запускается для «прокачки», мониторю процесс, никто не реагирует. Это что такой процесс возвращения территорий?», – негодовал Гданов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.10.19

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