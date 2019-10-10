С украинских времен ничего не изменилось: эксперт раскритиковал правительство Крыма

Высокие цены на продукты питания в Крыму отчасти объясняются нерасторопностью и лукавством местных чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из причин высоких цен в Крыму является отсутствие логистических центров и прозрачной оптовой торговли. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев.

«Правительство недорабатывает в этом направлении. При Украине мы были логистическим тупиком, и остались им в России, – цитирует эксперта РИА Крым. – У нас практически отсутствует оптовая торговля, хотя замминистра пытается выставить что, оптовая торговля у нас присутствует. Но полукриминальная торговля на «Привозе» – это не то, что нужно экономике Крыма и крымчанам».

По словам Макеева, склады, погрузочные и логистические центры позволят снизить цены на продукты на 20% – 30%. Но только при условии, что они будут создаваться при участии государства.

«Полтора года назад общественным советом Минпрома Крыма было принято решение о создании логистического центра под Симферополем. Нашли инвестора, движение было запущено. Однако за это время замминистра так и не внес в программу развития торговли этот вопрос. Идет лоббирование одной из структур по непонятным причинам», – сообщил Сергей Макеев.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.10.19

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