В Крыму извлекли из воды 6,5 тыс взрывоопасных предметов

В Крыму водолазы МЧС обследуют затопленный грузовой пароход «Жан Жорес». На сушу поднято более 6,5 тыс взрывоопасных предметов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, пароход затонул в годы Второй мировой войны у берегов Феодосии.

Грузовой трехпалубный пароход «Жан Жорес» был спущен на воду в 1930 году в Ленинграде. Со второй половины 30-х годов занимался перевозками зерна из портов Украины и Крыма в Западную Европу. В октябре 1941 года в составе Черноморского морского пароходства судно участвовало в эвакуации первого эшелона Одесского оборонительного района, потом эвакуировало силы Приморской Армии. 4 января 1942 года «Жан Жорес», осуществлявший воинские перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, подвергся атакам авиации противника и получил большие повреждения. Судно наскоро отремонтировали, не было восстановлено лишь рулевое управление. 14 января «Жан Жорес» вышел из Новороссийска в Феодосию. 15 января пароход разгрузился в Феодосии и принял на борт раненых.

На рассвете 16 января теплоход по приказу старшего морского начальника вышел далеко в море, чтобы отстояться до наступления сумерек. После полудня транспорт повернул обратно в расчете подойти к Феодосии в 21 час. Капитан, учитывая большое количество мин, заставлявшее входить в порт узким протраленным фарватером, и плохую управляемость судна, уходя накануне, просил командование выслать навстречу ему буксир. Но при подходе к порту к транспорту подошел мотобот, и с него передали, что буксира не будет, и следовать в порт предстоит самостоятельно, в кильватер мотоботу. Портовый маяк не горел в целях светомаскировки. При входе в Феодосийский порт корабль уклонился от курса, зашел в район, обозначенный на карте как запретный для плавания, и подорвался на магнитной мине. Образовалась большая пробоина, главная машина вышла из строя. Были затоплены помещения от машинной переборки до кормы. Судно погружалось с креном на правый борт.

После двух часов борьбы за живучесть корабля уровень воды начал понижаться. Но в это время капитан был вызван на подошедший миноносец, и там ознакомлен с приказом командования затопить теплоход, если он не сможет самостоятельно уйти из Феодосии, так как противник уже ворвался в город. На восстановление плавучести требовалось нге мене 5 часов, а корабль уже заметили и начали обстреливать. Поэтому было решено затопить теплоход. Раненых и часть команды снял подошедший катер «Кабардинец». Остальную часть команды и демонтированные приборы снял тральщик «Геленджик». После этого были открыты кингстоны, и «Жан Жорес» затонул. При подрыве, ремонте и дальнейшей эвакуации погибло около 40 человек.

В 1978 году рассматривалась возможность поднятия судна. Но было высказано предположение, что на борту может находится боезапас.

Осенью 2007 года специальный Керченский морской отряд МЧС провел обследованию судна и выяснил, что на затонувшем корабле находятся артиллерийские орудия, снаряды и военная техника, а также авиационные бомбы.

17 авиабомб подняли на поверхность 10 октября 2019 года. Все извлеченные из воды взрывоопасные предметы уничтожены на полигоне.

Симферополь, Лиана Макоба

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