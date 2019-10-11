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Пятница, 11 октября 2019, 14:40 мск

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Зеленский: Украина не дала Крыму ни цивилизации, ни инфраструктуры

Украина не дала Крыму ни цивилизации, ни инфраструктуры. Украинцы «любили Крым за другое», заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что украинские власти практически не вкладывали в полуостров средства, говорилось неоднократно. Но до сих пор официальный Киев предпочитал обходить эту тему стороной.

Зеленский традицию нарушил: «Мы же с вами знаем, что цивилизации и инфраструктуры там не было. Нет смысла сейчас говорить, что это ошибки власти, – заявил президент Украины. Мы же любили Крым за другое: за то, что он наш, он же родной. Мы ездили туда, потому что любили… Даже когда в Турции и в Египте стало дешевле...»

По его словам, он со своей семьей проводил в Крыму хотя бы одну неделю отпуска. Зеленский отметил, что в контексте решения вопроса о возвращении Крыма в состав Украины необходимо думать о его жителях. Что мешало Киеву раньше думать о крымчанах, президент уточнять не стал.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.10.19

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