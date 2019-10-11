Сэкономил: экс-директор «Пансионатов Севастополя» распоряжался казенным имуществом как своим

Экс-директор государственного предприятия «Пансионаты Севастополя» стал фигурантом уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину обвиняют в злоупотреблениями должностными полномочиями.

«Руководителем принято незаконное решение о предоставлении себе в безвозмездное пользование для проживания коттеджа базы отдыха «Любимовка». При этом плату за проживание в период с апреля по август 2019 года и использование государственного имущества он не вносил», – сообщили в прокуратуре.

Причиненный ущерб оценен в 1,5 млн рублей.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 11.10.19

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