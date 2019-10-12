Киев объявил боеготовность на линии фронта

Украина поднимает полицию и армию в связи с массовым выступлением неонацистов по поводу дня образования армии украинских националистов и коллаборационистов УПА (запрещена в РФ). Кроме того, в городах и военных частях пройдут празднования «Дня защитника отечества».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом объявили пресс-слубы национальной полиции и вооружённых сил украины.

«В течение выходных и праздничных дней… усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач. Дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме. Генеральный штаб ВС Украины предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами», – заявили в генштабе ВСУ.

Напомним, на днях на линию фронта прорвались украинские неонацисты, чтобы помешать разведению сил и средств в Петровском и Золотом.

Кроме того, в городах по всей Украине намечается 300 различных акций.

«По всей Украине будет около 300 мероприятий, только в Киеве ветераны и добровольцы подали заявки на пять акций... Мы должны обеспечить безопасность каждого гражданина нашего государства», – заявил глава национальной полиции Сергей Яровой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.10.19

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