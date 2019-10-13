Украина выразила официальный протест Турции после встречи Эрдогана с Поклонской

Посол Турции на Украине был вызван в МИД «Незалежной», где ему была передана нота протеста.

Киев выразил возмущение в связи с официальным приёмом президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом депутатов Госдумы от Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на представителя МИД Украины.

«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи», – заявили в МИД.

Ранее расположенная в Киеве прокуратура несуществующей «Автономной республики Крым» пригрозила завести очередное дело на Наталью Поклонскую и других депутатов от Крыма.

На это заявление отреагировала сама Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».

«Так называемая «прокуратура АР Крым» (на самом деле не имеющая никакого отношения к нашему полуострову) явно не дорабатывает. Мы были в Стамбуле, а не в Анкаре, но в следующий раз обязательно посетим и Анкару...

Кстати, на официальном уровне я принимала участие во встречах с руководством парламентов и других стран – Египта, Пакистана, Афганистана, Казахстана, Сербии, Франции... Можно ещё перечислять...

Ну и где ваши уголовные дела, господа прокуроры фиктивной прокуратуры?!», – иронически заметила экс-прокурор Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.10.19

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