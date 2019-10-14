В Крым прибыли представители украинских диаспор 8 стран и Донбасса

В Крым прибыли представители украинских диаспор 8 стран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит начался вечером 13 октября. В составе делегации украинцы из Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Польши, Казахстана, Киргизии, Молдавии, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Официальная часть визита начнется сегодня с возложения цветов к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, под предводительством которого Запорожское казачество в Переяславе 18 января 1654 года приняло решение о вхождении части территории Украины в состав России, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, планируется посещение музея украинской вышивки в Симферополе, а так же круглый стол на тему «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.10.19

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