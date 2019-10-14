В Крыму назначен и.о. министра экономики

Исполняющим обязанности министра экономического развития Крыма назначен Анушаван Агаджанян. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Агаджанян занимает пост первого заместителя министра. Был назначен на эту должность в феврале текущего года – специально для него расшили число первых замов. В правительство Крыма Агаджанян пришел из администрации Симферополя, где возглавлял правовой департамент аппарата.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.10.19

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