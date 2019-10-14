В случае серьезного ЧС в Крыму смогут спасти экспонаты только одного музея

Крымские музеи несколько лет пытаются подготовиться к чрезвычайным ситуациям – безрезультатно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральный закон о госзакупках предусматривает действие госучреждений в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера. Статья 80 ФЗ-44 предписывает госучреждениям на такой случай иметь список компаний, которые им помогут. Для этого ежегодно нужно проводить предварительный отбор участников закупки, которые в возможно короткий срок без предоплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. По результатам такого отбора составляется перечень поставщиков и подрядчиков, к которым заказчик обратится в случае наступления ЧС.

Понятно, что в перечень учреждений, которым могут понадобиться подобные услуги, входят музеи, дворцовые комплексы и прочие аналогичные учреждения – ведь может наступить момент, когда потребуется эвакуация их экспонатов.

По крайней мере, с 2017 года крымские учреждения культуры пытаются выполнить эти предписания – составить список тех поставщиков, кто сможет срочно привезти им ящики, коробки, доски, пленку и фонарики – если действовать придется в темноте.

Как рассказал РИА «Новый День» контрактный управляющий ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» Борис Пихотник, запастись этими предметами заранее невозможно: их элементарно негде хранить – не загромоздишь же металлическими ящиками и фанерными листами сад чеховской дачи.

На днях этот музей-заповедник признал несостоявшейся процедуру предварительного отбора участников – потенциальных спасателей заповедника, в который входят четыре музея, связанных с Пушкиным и Чеховым в Ялте и Гурзуфе. Не было подано ни одной заявки. Пихотник обещает через неделю повторить попытку отбора.

Судя по информации сайта госзакупок, три года безрезультатно проводят подобные процедуры и Воронцовский, и Ливадийский дворцы-музеи, и мемориальный музей-заповедник «Киммерия Волошина», и Крымский этнографический музей.

Похоже, что при угрозе землетрясения или другой напасти сотрудникам этих музеев придется запихивать чеховское пальто и пейзажи Левитана в принесенные из дома пакеты. А кресло, в котором сидел, скажем, Черчилль, заворачивать в старый пододеяльник.

И только Центральный музей Тавриды сможет эвакуировать свои экспонаты, если ООО «Южный край» быстро привезет деревянные ящики для упаковки культурных ценностей из города Шахты Ростовской области. Договаривались об этом еще в 2017 году.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 14.10.19

«Понаехали тут»: туристы жалуются на скорость мобильного Интернета в Крыму. / В Крыму назначен и.о. министра экономики. / Россия может отдать Украине корабли, задержанные в Керченском проливе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»