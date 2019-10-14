Кремль дал оценку возможности обсуждения крымского вопроса в нормандском формате

В Кремле исключают обсуждение темы Крыма в «нормандском формате»: вопрос закрыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», в ходе первой пресс-конференции в роли президента Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть вопрос государственной принадлежности Крыма в повестку встреч в «нормандском формате».

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи, – цитирует Пескова РИА «Новости». – Этот вопрос был закрыт в свое время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна. Каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.10.19

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