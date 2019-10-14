Новый состав польского парламента оказался более антиукраинским

На прошедших парламентских выборах в Польше ни одному представителю местной украинской диаспоры не удалось избраться в польский Сейм.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет украинское издание «Страна.УА» со ссылкой на газету польских украинцев «Наше слово».

В новом парламенте оказалось лишь пять коренных поляков, сочувствующих украинскому режиму.

В то же время в Сейм прошло много известных критиков украинского национализма, в том числе, известный разоблачитель созданной Петром Порошенко неканонической православной церкви «ПЦУ».

Как сообщал «Новый День», ранее в Польше официально запретили идеологию украинского «героя» Бандеры. В частности, за отрицание преступлений украинских националистов как гражданам Польши, так и иностранцам грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 лет. Наказаны будут и те, кто попытается публично приписать украинские преступления польскому народу.

В рамках принятого закона польские пограничники начали тестировать украинских мигрантов. Теперь гражданам «Незалежной» приходится рассказывать про их отношение к Степану Бандере и запрещенной в РФ «УПА». Если иностранцы не хотят отвечать на вопросы, либо же лояльно относятся к бандеровской идеологии, то пограничники отказывают им во въезде в Польшу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.10.19

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