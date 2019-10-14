На Украине требуют отставки премьер-министра страны за участие в нацистской вечеринке

Украинского премьер-министра и соратника президента Зеленского Алексея Гончарука обвинили в приверженности нацистским идеям и потакании ультраправым организациям в стране. Поэтому Гончарук должен немедленно подать в отставку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Напомним, накануне в соцсетях появилась видеозапись, где украинский премьер-министр выступает с приветственной речью на акции неонацистов, предваряя выступление ультраправой рок-группы «Сокира Перуна» на фоне фашистской символики.

Акцию организовал подозреваемый в убийстве известного киевского писателя и публициста Олеся Бузины одиозный украинский неонацист Андрей Медведько.

«Выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерте нацистской группы «Сокира Перуна», открыто демонстрирующей фашистскую символику, – это либо трусость в преддверии праворадикальных антиправительственных акций, либо демонстрация приверженности премьера Гончарука нацистским идеям.

В любом случае такой премьер стране не нужен и должен быть отправлен в отставку.

Зеленский и Гончарук не способны принести мир в Украину и своими выступлениями перед фашистами, заигрыванием с радикалами и экстремистами раздают индульгенции на совершение новых преступлений.

Откровенно пронацистские взгляды и действия премьера Гончарука – сигнал о гарантиях неприкосновенности для преступников и нацистов-радикалов и одновременно сигнал для всех международных партнеров Украины, включая МВФ, США, ЕС и фонд Сороса, об истинном содержании нынешней украинской «Зе-власти».

За неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, саботаж мирного процесса на Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций «Оппозиционная платформа-За жизнь» требует немедленной отставки премьера», – говорится в заявленнии партии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.10.19

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