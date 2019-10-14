В Крыму начинается отопительный сезон, но не для всех

В Крыму начинается отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение трех дней батареи должны потеплеть в школах, детсадах, больницам и других социальных учреждениях.

«Следует ориентироваться на температуру внутри помещений, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Это позволит создать оптимальные температурные условия для обучения детей, снизить риск простудных заболеваний, ускорить процесс выздоровления больных, создать комфортные условия для работы персонала».

Что касается жилого фонда и других объектов, то туда тепло начнут подавать после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней продержится ниже +8 градусов Цельсия. Суя по среднесрочным прогнозам синоптиков, в большинстве районов Крыма это случится это ближе к середине ноября.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.10.19

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