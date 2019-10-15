Почти половина украинцев против плана по уничтожению русских школ

47% граждан Украины против перевода всех школ страны на украинский язык обучения

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённые Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Ранее министр образования «Незалежной» Анна Новосад объявила, что с 1 сентября следующего учебного года на Украине не останется русскоязычных школ.

«В той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего (2020 года) все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения 49% опрошенных украинцев, 47% в той или иной степени не одобряют такое решение», – говорится в сообщении КМИС.

Опрос проводился в начале октября по всей Украине, исключая неподконтрольные территории Донбасса.

Традиционно на юго-востоке страны результаты голосования значительно отличаются от западных областей в пользу русского языка.

Напомним, новая команда президента Зеленского не предприняла никаких шагов к пересмотру принятых при Петре Порошенко дискриминационных законов «о языке» и «об образовании».

Симферополь, Валентин Карамазов

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