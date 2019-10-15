Готовят к обмену: суд РФ скостил срок украинцу, обвиненному в шпионаже

Верховный суд РФ сократил срок наказания гражданину Украины Константину Давыденко, признанному виновным в шпионаже.

Как уже сообщал «Новый День», Давыденко задержали в феврале прошлого года в Симферополе. Согласно материалам суда и следствия, украинец, будучи завербованным СБУ, собирал для передачи в украинскую спецслужбу сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ.

На суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В июне текущего года Верховный суд Крыма приговорил его к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сегодня Верховный Суд РФ снизил ему наказание ниже нижнего предела (10 лет), предусмотренного статьей 276 УК РФ, по которой Давиденко был осужден, – до 7 лет.

При вынесении вердикта суд учел проблемы осужденного со здоровьем, в том числе подозрение на диабет, а также его помощь следствию и положительные характеристики, сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

Юрист так же отметил, что его подзащитный внесен в списки для обмена заключенными с Украиной.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.10.19

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