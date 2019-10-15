В одном из вузов Крыма преподаватели подрались со студентом

Студент одного из крымских вузов подрался с тремя преподавателями.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, драка произошла накануне в Керченском государственном морском технологическом университете. Сам студент уточнил, что это случилось в деканате морского факультета: он пытался снять на телефон, как преподаватели грубят:

«Во время сессии группы ЗСЭ-1 сотрудники университета КГМТУ на вопрос про явные ошибки в расписании (начало с 14.10.19, и длиться она 24 дня, а первая лекция с 28.10.19. Вопрос: что тогда начинается с 14 октября) в грубом тоне, оскорбляя меня, постарались выгнать из деканата. Настаивая, что все вопросы после 13:00. Все самое яркое было после того, как я попытался сделать замечание, предупредив, что буду снимать на видео вызывающее поведение сотрудников», – написал в соцсетях участник драки Артем Беркус.

По его словам , у него сразу же попытались отобрать телефон, а когда он все же включил камеру, повали на пол и пытались «удавить». В ходе схватки ему порвали брюки и пиджак (подтверждающие фотографии он выложил в соцсети). Сопротивляясь, он укусил одного из обидчиков за палец. Другой утверждает, что получил от студента удар в живот.

«Поступили два заявления от двух сторон конфликта. Сейчас выясняются все обстоятельства. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», – сообщили в полиции.

Обсуждая эту ситуация в соцсетях, керчане разделились на два лагеря: одни обвиняют студента в неадекватном поведении, желании хайпануть и покачать права на пустом месте; другие поддерживают его, заявляя, что поведение преподавателей вуза их не удивляет.

«Умник, а почему ты не рассказываешь, что спокойно прошёл в деканат без замечаний, после чего, не смотря на просьбу Марии Игоревны: не смотреть в компьютер, учитывая конфиденциальность учебного процесса, ты продолжал «пялиться» в монитор. После третьего замечания тебя попросили выйти», – написал один из комментаторов.

«Основная проблема, как я понял, в том, что они не хотели отвечать на его вопросы до часу дня, так как время работы со студентами с 13:00. На каком основании установлено это время? Если я взрослый человек, на заочке, у меня есть работа, семья, дела, – ответил дургой. – Почему я должен приходить во время, когда им удобно. У деканата есть время работы, и они должны принимать в любое рабочее время. Учеба – не главное в жизни, вокруг КГМТУ вся жизнь не вертится.

Вот это непонимание сотрудников вуза о том, что вся жизнь не крутится вокруг нашего чудо-вуза, и привело к конфликту. А детали стычки – это уже второстепенное, проблема глубже, в некомпетентности некоторых сотрудников».

Сам Беркус сообщил, что свои документы из вуза уже забрал.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 15.10.19

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