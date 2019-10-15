В Крыму собираются совместить должности сельхозминистра и вице-премьера

В Крыму собираются совместить должности вице-премьера и министра сельского хозяйства республики. Вопрос предполагается рассмотреть 16 октября на заседании Госсовета РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение уже одобрено профильными комитетами республиканского парламента.

Напомним, в течение трех последних лет пост министра сельского хозяйства в РК занимает Андрей Рюмшин. Получит ли он статус вице-премьера, пока не известно: кандидатуру на совмещенный пост должен будет внести глава республики.

Симферополь, Лиана Макоба

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