На Украине ждут масштабного русского наступления и отключения транзита газа

Единственный шанс для «Незалежной» отсрочить российское наступление в рамках операции по «принуждению Украины к миру» – это как можно дольше держаться за Минские соглашения и ни в коем случае демонстративно не отказываться от них.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким напутствием к новой украинской власти выступил известный своими антироссийскими взглядами киевский журналист и политолог Виталий Портников.

По его словам, для Киева также опасно настаивать на ревизии «формулы Штайнмайера» и даже частичном пересмотре пунктов Минских соглашений.

«Если Украина будет настаивать на своих интересах, переговоры закончатся. Начнётся жёсткая военная операция, которую русские называют принуждением к миру. Пойдут на Мариуполь и Славянск. Или РФ перекроет транзит газа в Европу. Мол, пусть Запад давит на Киев», – предупредил Портников.

По мнению политолога, Украине следует готовиться к затяжному кризису на юго-востоке страны.

«Нынешнее поколение украинцев обречено жить в полувоенном, гибридном противостоянии Москве. А русские будут в плену своих имперских амбиций еще как минимум несколько десятилетий», – уверен Портников.

Вместе с тем, отметив, что Минские соглашения – это единственная возможность для Украины давить на Россию посредством западных санкций, политолог сомневается, что ограничительные меры Европы и США против Москвы продлятся долго.

«Минские соглашения – единственная возможность поддерживать санкции против России и давить на нее. Но с каждым годом ситуация для нас будет ухудшаться. В 2020-м транзит газа через нашу территорию остановится и мы станем свободными для наступления русских войск в любом направлении. Европа устаёт от санкций. Одно-два правительства (европейских) могут их заблокировать», – приводит слова Портникова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.19

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