Преображение Крымского полуострова после вхождения в состав России разительно контрастирует с убожеством и разрухой в украинских регионах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём блоге пишет известный украинский политик Василий Волга.

«Здесь дороги кладут, словно утюгом полуостров гладят. Кажется, что это всё делает не человек. Кажется, что делают это какие-то великаны, которые живут под землёй. Днём их не видно, а ночью они выходят на поверхность и разглаживают Крым большими утюгами. Провёл!.. И дорога. Переместил горы песка – и новая развязка. Поставил огромные опоры – и новый мост.

Спрос на жильё растёт параллельно строительству дорожной и другой инфраструктуры полуострова. Работа кипит. Прошло полгода и я обалдел. В ближайшие три года Крым превратится в Жемчужину. Новую, современную, богатую», – завидует российскому Крыму украинский политик.

Волга приводит в своём блоге сравнение с полуостровом соседствующих с Крымом украинских регионов.

«Как только вы перейдёте КПП, вас тут же встретят наши дороги. Это чтобы не расслаблялись. Особенно Николаевская область. Во времена упыря Порошенко эту область возглавлял человек-курица по фамилии Савченко. Человек сильный и патриотичный. Отсутствие интеллекта компенсировал патриотизмом.

Ненавидел всё советское до жути. Дороги тоже входили в этот список. Декоммунизировал он их по полной. В некоторых местах на дорогах не просто ямы – на дорогах «Девятый вал» Айвазовского, увековеченный в асфальте.

И так – вся страна. Лихорадит. Разрушается. Готовится к гражданской войне. Ж..па. А Крым продолжает строиться. И плевать ему на то, что у нас происходит», – заключает Василий Волга.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.10.19

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