«Контекст поменялся»: Украина разрешит двойное гражданство

В кабинете министров Украины приступили к разработке законопроекта о предоставлении зарубежным соотечественникам права на украинское гражданство без отказа от подданства страны проживания.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят всё это до целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом. Мы начинали с того, что этот вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализуемое. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект», – отметил Кулеба.

«Так сложилось, что миллионы людей выехали. И мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство – одна из таких связующих звеньев. Я рад, что есть эволюция в этом вопросе. И надеюсь, что оно будет поддержано обществом, потому что запрет на двойное гражданство был создан в одном контексте, а сейчас контекст совершенно другой», – подчеркнул украинский вице-премьер.

Напомним, ещё в прошлом году СБУ охотилась за гражданами с двойным гражданством и привлекала их к уголовной ответственности.

Также экс-глава МИД «Незалежной» Павел Климкин подчёркивал, что двойное гражданство, в случае его введения на Украине, может быть с какой угодно страной, но только не с Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.19

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