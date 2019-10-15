В симферопольском СИЗО умер заключенный – не дождался медицинской помощи

В симферопольском СИЗО №1 умер заключенный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30-летний мужчина неоднократно жаловался на состояние здоровья и, в конце концов, умер от инсульта.

Своевременной медицинской помощи ему не оказали, пишет «Крымская газета», отмечая, что претензий к медицинскому обслуживанию в СИЗО становится всё больше, как и жалоб на избиения арестантов.

В частности, сейчас проводится проверка по жалобе нескольких человек, заявивших, что их избили сотрудники СИЗО «за плохое поведение». Следы побоев зафиксировали члены Общественной наблюдательной комиссии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.10.19

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