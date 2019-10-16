Украина требует, чтобы Евросоюз усилил антироссийские санкции

Украина требует, чтобы Евросоюз усилил санкции против России. Поводом послужили выборы, прошедшие в Крыму 8 сентября.

Как уже сообщал «Новый День», в единый день голосования в Крыму выбирали Госсовет республики, а в Севастополе – городское Законодательное собрание.

«У нас есть соглашение с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений. Мы также попросили усилить санкции из-за недавних так называемых выборов в оккупированном Крыму», – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Киев, Платон Ефимчук

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