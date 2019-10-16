Он хороший, просто нервный: чеченец устроил стрельбу в Севастополе

Житель Чечни устроил стрельбу в Севастополе.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, инцидент произошел в ночь на понедельник в баре «Пиратская лагуна». 33-летний чеченец, приехавший в город на заработки, поссорился с 28-летним горожанином. Оба были пьяны.

В пылу ссоры старший из мужчин выхватил пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавшего госпитализировали, стрелявшего отправили под арест.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Задержанный утверждает, что нашел травматический пистолет на улице. Представители чеченской диаспоры в Крыму обратились в полицию, чтобы изменить меру пресечения на подписку о невыезде. «Они утверждают, что он никого не хотел ранить, и просят не допустить шумихи в прессе», – пишет «Подъем» со ссылкой на источники в администрации города.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 16.10.19

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